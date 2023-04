Santo André recebe corrida e caminhada que terá parte do valor de inscrição revertida para Apae

A 4ª Corrida e Caminhada Ossel Run será realizada no próximo dia 28 de maio, em Santo André, no ABC Paulista. Parte do valor das inscrições, que seguem abertas até o dia 18 de maio, será revertido para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade. Os interessados devem fazer um cadastro no site do evento.

De acordo com a organização, os kits para participar da corrida custam a partir de R$ 64,90, dependendo do lote. Podem participar adultos e crianças, sendo que os pequenos receberão kits infantis contendo o número de peito e medalha aquelas que concluírem a prova. Na dispersão, personagens como Sonic, Tails e o The Flash vão garantir a diversão.

Os percursos disponíveis são de 5km e 10 km, com largada prevista para 7h30 no Paço Municipal de Santo André, que fica na Praça IV Centenário. Os participantes passarão pela Avenida Perimetral, Avenida Santos Dumont, Rua Giovanni Batista Pirelli e Avenida Edson Danilo Dotto. A chegada também está demarcada no Paço Municipal da cidade.

A entrega dos kits de corrida será realizada no dia 27 de maio na loja da Decathlon do Shopping ABC, em Santo André, das 12h às 20h.

Serviço: