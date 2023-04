Estação Vila Sônia mudará de nome para homenagear professora morta em ataque escolar

A estação Vila Sônia, que pertence a Linha 4 - Amarela, terá seu nome alterado para homenagear a professora morta no ataque escolar que ocorreu na Escola Estadual Thomazia Montoro, no dia 27 de março deste ano. A decisão do Governo de São Paulo foi publicada no Diário Oficial deste sábado. (15).

A publicação informa que o nome da estação, que está localizada próximo à escola onde houve o ataque, será renomeada para “Vila Sônia — Professora Elizabeth Tenreiro”. O texto não dá um prazo limite para a ViaQuatro, concessionária que toma conta da linha, atualizar as sinalizações.

Quem era a professora que morreu no ataque à faca em escola de São Paulo?

A professora morta durante o ataque à faca na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, nesta segunda-feira (27) é Elisabete Tenreiro, de 71 anos.

Elisabete teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo). Ela era professora de Ciências e trabalhava na unidade desde o começo deste ano.

Conhecida pelos alunos e colegas como Beth, ela postava nas redes sociais fotos com sua família e dicas de conteúdo pedagógico

Segundo uma das filhas, Elisabete tinha a educação como missão. “Ela era uma pessoa dedicada a lecionar, como propósito de vida. Ela achava que ela tinha essa missão, em um país com tanta falta de educação, se ela pudesse mudar a trajetória de um aluno, ela já ganhava com isso. Ela era muito querida por onde ela passou”, disse ao “G1″.

A professora também trabalhou no Instituto Adolfo Lutz.

