Balão cai com 9 pessoas durante passeio em Santa Catarina

Um balão que transportava 9 pessoas caiu na manhã deste sábado (15) entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Segundo o Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul de Santa Catarina (Sarasul), o balão decolou de Praia Grande, em Santa Catarina e “e sofreu uma queda na divisa com o Rio Grande do Sul, na cidade de Mampituba (RS)”.

Segundo o G1, o pedido de ajuda foi feito às 10h30. O balão era ocupado por 9 ocupantes, que foram atendidas. O resgate foi feito por helicóptero. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros precisou da ajuda de um trator para chegar ao local.

Entre os nove ocupantes do balão, um deles sofreu ferimentos com maior gravidade. Segundo a matéria, a mulher de 37 anos sofreu politraumatismos e foi levado em estado estável ao ao Hospital São José, em Criciúma.

Outro passageiro de 31 anos também foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande. Os outros sete sofreram apenas ferimentos leves.

“Hoje por volta de 10h30 a aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e pelos profissionais da saúde do SARASUL, prestou apoio ao COBOM e a Central de Regulação do SAMU, para atendimento de vítima de uma queda de um balão. O balão com 9 ocupantes, incluindo o condutor do balão, havia decolado de Praia Grande/SC e sofreu uma queda na divisa com o Rio Grande do Sul, na cidade de Mampituba/RS.Devido ao difícil acesso por terra, a equipe do SAER/SARASUL foi acionada para apoio e atendimento às vítimas. Na chegada ao local, a vítima de maior gravidade já se encontrava dentro da ambulância dos bombeiros, sendo assistida pela equipe, paciente feminina, 37 anos, apresentava politraumatismos, entre eles dor importante em coluna lombar e tórax, a mesma foi medicada e imobilizada seguindo com quadro ESTÁVEL para Criciúma com a aeronave do SAER, onde foi direcionada ao hospital São José para seguimento. Os demais passageiros do balão somente ferimentos leves, sem necessidade de atendimento hospitalar.Agradecemos o excelente trabalho de todos os envolvidos nesta ocorrência”.

