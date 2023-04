VÍDEO: Incêndio em abrigo para crianças e adolescentes deixa quatro mortos no Recife

Um incêndio em um abrigo para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social deixou quatro mortos e ao menos 15 feridos, no Recife, em Pernambuco, na madrugada desta sexta-feira (14). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a movimentação do Corpo de Bombeiros durante o combate às chamas e resgate das vítimas (veja abaixo).

Três crianças e uma cuidadora morreram após incêndio atingir abrigo no bairro do Ipsep, no Recife. Duas morreram no local e outras duas a caminho do hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, incêndio começou às 4h. No local tinham 15 crianças e duas cuidadoras #BGPEManhã https://t.co/SP9j9IwFAH pic.twitter.com/ORvUNleTkd — Álvaro Ferraz Vilarim (@alvarovilarim) April 14, 2023

A corporação foi acionada por volta das 4h20 informando sobre o fogo no Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso. No local, os socorristas já encontraram um garoto e uma mulher sem vida. Outras duas crianças morreram enquanto eram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital.

O balanço aponta que pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, sendo que oito deram entrada no Hospital da Restauração (HR), no Centro do Recife, e cinco no Hospital Geral de Areias, na Zona Oeste.

Os demais foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul da cidade. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

O Instituto Criminalista seguiu para o local para investigar as causas do incêndio. Por enquanto, ainda não se sabe o que provocou as chamas, que estavam totalmente controladas por volta das 6h. Os bombeiros, no entanto, seguem realizando a operação de rescaldo.