Vídeo: aluno grita com professor e tenta derrubá-lo da cadeira em sala de aula

Viralizou nas redes sociais um vídeo onde um aluno discute com um professor dentro de uma sala de aula e tenta derrubá-lo da cadeira na cidade de Assis, interior de São Paulo, na última segunda-feira.

O caso foi registrado na Escola Estadual Carlos Alberto de Oliveira. Nas imagens, é possível ver quando o aluno aponta o dedo para o professor durante uma discussão. Em determinado momento, ele dá a volta por trás e puxa a cadeira do professor. Os demais alunos assistem a cena, mas não tentam intervir e dão risadas.

A discussão continua e o aluno coloca o dedo na cara do professor e em determinado momento chuta e mesa dele no chão. Durante toda a discussão, o professor permanece sentado e não tem nenhuma atitude de ameaça contra o aluno.

Em determinado momento, o professor fala. “Lá fora, a hora que eu sair, você chama eu”, diz, no que o estudante responde: “Vamos lá agora?”

A discussão é interrompida quando uma funcionária da escola intervém e retira do aluno da sala de aula. O motivo da discussão não fica clara no decorrer das imagens feitas por um aluno que estava no local.

A Secretaria de Educação foi acionada e disse que “mediou o conflito” em reunião entre o estudante, seus pais e o professor. O aluno deve fazer aulas remotas até o final da semana.

Em nota, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) condenou a agressão. “Uma afronta, um desrespeito e uma atitude insustentável de ser vista”, disse a entidade.