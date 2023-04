Mulher morre enquanto fazia série de exercícios em academia de crossfit; entenda o que aconteceu

Uma aluna morreu após passar mal durante uma série de exercícios em uma academia de crossfit, em Anápolis, em Goiás. Conforme o estabelecimento, Michelle Gomes dos Santos, de 37 anos, falou que não estava se sentindo bem e desmaiou. Ela foi socorrida, mas não resistiu.

O caso aconteceu na terça-feira (11), na academia Box 4 de Maio. O proprietário, Douglas Alves, contou em entrevista ao site UOL que a mulher treinava no local, quando passou mal. Ele, então, ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para outros dois alunos do estabelecimento, que são médicos.

Alves disse que os alunos chegaram primeiro e já iniciaram as massagens cardíacas. No entanto, cerca de 30 minutos depois, os socorristas do Samu chegaram e constataram que Michelle já estava sem vida.

Não há informações se a mulher, que treinava na academia desde agosto de 2022, tinha algum problema de saúde. Nas redes sociais, a academia prestou suas homenagens à aluna. ”Seu sorriso sempre estará em nossas lembranças”.

“A família do Box 4 de Maio está prestando toda a assistência à família de Michelle neste momento de dor. Estão profundamente consternados com esta fatalidade e reforçam seu compromisso em manter a segurança e o bem-estar de seus alunos”.

Academia de crossfit prestou homenagens à Michelle Gomes dos Santos, de 37 anos, que morreu enquanto fazia exercícios (Reprodução/Instagram)

