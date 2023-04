“Choro quando vejo a reportagem”, diz entregador agredido por ex-jogadora de vôlei

Ainda abalado pela agressão verbal e física recebida enquanto trabalhava, o entregador Max Ângelo dos Santos usou suas redes sociais pra agradecer o carinho que tem recebido e afirmar que vai continuar lutando para que a ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá pague por seu erro.

Um vídeo que correu as redes sociais mostrou quando Sandra partiu para cima do entregador com chutes e socos e depois usando a guia da coleira de seu cachorro como chicote para golpeá-lo nas costas.

“Meu nome é Max, eu sou entregador que sofreu aquela agressão da senhora Sandra Mathias, ocorrido no dia 9, domingo de Páscoa, e eu venho aqui hoje pedir, primeiro de tudo eu queria pedir desculpas a todos porque eu não consegui responder a todas as mensagens, né? Eu queria agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, pelo comprometimento, pelo amor que vocês tiveram por mim, por vocês terem me abraçado e terem abraçado essa causa também que é a questão do racismo, que hoje ela está tão óbvia, né? Quero dizer para vocês que eu vou continuar lutando, né, ela tem que pagar, ela vai pagar pelo o que ela fez, tá bom?”, disse o entregador, que mora na Rocinha e trabalha na atual empresa há quase dois anos.

Uma mulher branca batendo num homem negro com um chicote improvisado. São Conrado, 2023. pic.twitter.com/k3BQoULfoE — Lucas (@bznlcs) April 10, 2023

Max disse também que sempre que revê o vídeo fica triste. “Eu tô tentando ainda assimilar e digerir tudo o que aconteceu ainda, entendeu? Eu ainda fico triste, eu ainda choro durante a noite ou quando eu vejo a reportagem passando diariamente. Inclusive a minha esposa que tá sendo meu pilar no momento”, disse.

Max prestou depoimento na quarta-feira na 15º DP da Gávea, no Rio de Janeiro, mas a ex-atleta, que era esperada no mesmo dia para depor não apareceu e seu advogado apresentou um atestado médico, solicitando que o depoimento de sua cliente fosse adiado.

Durante entrevista na porta da delegacia na última quarta-feira, o entregador foi acompanhado de sua mãe. “Nem animal é tratado desse jeito”, disse.