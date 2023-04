Onda de ataques: aluno de comunicação é preso após pichar suástica e ameaçar massacre na UnB

Um aluno da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), no Distrito Federal, foi preso após fazer ameaças de um massacre na instituição. Ele entrou em um banheiro e fez pichações nas paredes, no qual desenhou suásticas, que são símbolos nazitas, e escreveu: “Dia 12. Masacre (sic) na FAC”.

O estudante foi identificado por meio de câmeras de segurança, que flagraram quando ele entrou no banheiro. As pichações foram descobertas na segunda-feira (11) e o rapaz acabou preso pela Polícia Civil no dia seguinte.

A direção da UnB destacou que, além da Justiça, o aluno terá de responder a um processo disciplinar instaurado pela instituição. Além disso, a segurança foi reforçada na universidade.

Os botões de segurança estão espalhados por diversos locais do campus Darcy para que, em caso de emergência, você possa ter contato direto com a equipe que atua na central de videomonitoramento da UnB. Veja no mapa onde estão localizados.



Saiba mais: https://t.co/dXG4UvVrDO pic.twitter.com/pFRjoaqoss — UnB (@unb_oficial) April 13, 2023

Em nota, a reitora Márcia Abrahão disse ainda que “incitações ao crime e ações de intolerância, violência e preconceito não são e jamais serão toleradas na Universidade de Brasília”.

“A Administração Superior está avaliando, ainda, a adoção de medida cautelar, como suspensão preventiva enquanto durar o processo administrativo. Também serão feitas diligências para averiguar a participação de eventuais colaboradores dentro do ambiente universitário”, informa o texto.

A identidade do estudante não foi revelada.

Banheiro da UnB foi interditado depois que aluno pichou ameaças de massacre na instituição (Reprodução)

Confira abaixo a íntegra da nota divulgada pela reitoria da UnB:

“À Comunidade Acadêmica,

A Reitoria da Universidade de Brasília (UnB) informa que, a partir das imagens das câmeras de segurança da instituição repassadas à Polícia Civil do Distrito Federal pela Prefeitura da UnB, o autor das mensagens ameaçadoras encontradas ontem (11) no banheiro da Faculdade de Comunicação e em outros espaços da Universidade foi identificado e preso hoje (12). Trata-se de estudante da Faculdade de Comunicação.

Além de prestar contas à Justiça, o estudante vai responder a processo administrativo disciplinar na Universidade. A Administração Superior está avaliando, ainda, a adoção de medida cautelar, como suspensão preventiva enquanto durar o processo administrativo. Também serão feitas diligências para averiguar a participação de eventuais colaboradores dentro do ambiente universitário.

As aulas desta quarta-feira (12) estão mantidas e transcorreram normalmente durante o período matutino. Um esquema de segurança reforçado foi estabelecido.

A Administração Superior está atenta e em contato com as autoridades de segurança do Distrito Federal e com a Polícia Federal.

Incitações ao crime e ações de intolerância, violência e preconceito não são e jamais serão toleradas na Universidade de Brasília.

Márcia Abrahão, reitora

Enrique Huelva, vice-reitor.”

