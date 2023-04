Isabela Tibcherani, do caso Rafael Miguel, forma grupo musical e isso é o que você precisa saber Reprodução - Instagram - Papo de Stories

Isabela Tibcherani, uma das protagonistas do caso Rafael Miguel, que foi assassinado junto dos pais por Paulo Cupertino, trouxe uma novidade para seus seguidores através do Instagram: o Papo de Stories.

Com um perfil individual na rede social e classificados como “Grupo musical”, junto de outras duas pessoas, a jovem de 22 anos compartilha trechos de produções musicais, com foco principal para músicas de pagode e samba.

Sobre o Papo de Stories

Desde que iniciaram as publicações, em março deste ano, o perfil no Instagram já superou a marca de 5 mil seguidores, tendo como destaque um dos vídeos no qual junto de seus parceiros musicais cantam o hit Insônia (Ludmilla & Marília Mendonça). Nesta ocasião, o vídeo teve mais de 12 mil curtidas, além de receber diversos comentários, dentre eles:

“Segue em frente garota, já deu tudo certo 🙏 linda, inteligente e cantora”;

“Que voz linda”;

“Quero te ver no The Voice”.

“Você é tão fofa e ao mesmo tempo tão forte cantando”;

“Acabei de ver esse vídeo no tiktok e vim correndo seguir. Por favor, nos dê o prazer de te ouvir cantar mais vezes!”.



Veja a seguir o vídeo de sucesso do Papo de Stories. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link ).

Novidades do caso Paulo Cupertino

Confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nesta quarta-feira (12), o juiz Ricardo Augusto Ramos decidiu que Paulo Cupertino, que passou anos foragido após assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais, irá a júri popular.