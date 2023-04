‘Fora de controle’: Estudante tenta agredir professoras e aluna no DF

Um estudante do Centro de Ensino Fundamental 2 do Paranoá, no Distrito Federal, foi preso nesta quarta-feira à noite após tentar agredir uma aluna e duas professoras após uma discussão, segundo noticiou o site Correio Brasiliense.

O aluno não teve sua identidade revelada, mas estava matriculado no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na escola.

De acordo com testemunhas, esse estudante começou a gritar com uma das alunas do curso dentro da sala de aula. Ela procurou a direção para fazer uma reclamação formal, mas enquanto conversava com a professora e a coordenadora pedagógica o estudante invadiu a sala e tentou agredir as três mulheres, a aluna e as duas professoras.

Outros alunos que estavam no local o seguraram e colocaram em uma sala de aula isolada, onde ficou até a chegada da polícia. Não foi informado o motivo da discussão entre os alunos.

As professoras registraram boletim de ocorrência e o estudante foi levado à delegacia, onde prestou depoimento. Em função do clima gerado pela presença da polícia na unidade, as aulas foram encerradas mais cedo.

Ataque em escola do Ceará

Nesta quarta-feira, um novo ataque a escola foi registrado no Ceará. Um estudante da nona série invadiu a sala do quarto ano usando uma machadinha e feriu duas crianças, uma dela de forma superficial na parte de trás da cabeça e a outra na testa, causando um corte profundo na testa da menina, que teve que ser levada às pressas ao hospital.

O aluno foi apreendido pela policia e levado à delegacia. O motivo do ataque não foi revelado.