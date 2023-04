Filho do ex-goleiro Bruno, condenado pela morte de Eliza Samudio, segue passos do pai no futebol

O filho do ex-goleiro Bruno Fernandes, preso por anos pela morte da modelo Eliza Samudio, estreia no próximo sábado na categoria sub-13 do Athletico Paranaense.

Bruninho, como é conhecido entre os amigos, morava com sua avó em Campo Grande, Mato Grosso, mas em fevereiro mudaram para Curitiba, após o adolescente ser aprovado nos testes do clube.

Sonia Moura é mãe de Eliza e sustentava a ela e ao neto com a pensão do marido, já falecido, e com os rendimentos de uma pequena plantação de milho no interior do Mato Grosso. Ela revelou que no garoto não recebe pensão do pai desde setembro de 2022.

Com apenas 13 anos, Bruninho já tem 1,82 metro e sonha em se profissionalizar no clube que pode lhe render a primeira chance na série A do futebol brasileiro.

COACH

Enquanto seu filho tenta dar os primeiros passos no esporte, o ex-goleiro Bruno aposta em outra atividade, uma vez que as portas dos clubes se fecharam para ele desde que saiu da prisão. Ele agora quer virar coach esportivo e investiu em um curso intensivo online para se aprofundar no assunto.

Bruno conseguiu passar para o regime semiaberto em 2019, após cumprir quase uma década preso. Quando foi declarado suspeito pelo desaparecimento de Eliza Samudio, o goleiro era uma das grandes promessas do Flamengo, sendo inclusive cotado para a Seleção Brasileira.

Atualmente, em sua última tentativa de retornar ao gramado, o Orion Futebol Clube o chamou para jogar na várzea, mas a liga do campeonato vetou.

Em busca de novos horizontes, o jogador resolveu apostar no coaching como nova carreira e tem usado as redes sociais para divulgar a novidade. Para se preparar, ele fez um curso intensivo online.