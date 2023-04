“Desci o pau mesmo”: Miss sai no braço com ‘amiga’ e perde título no Espírito Santo; veja o vídeo

A estudante de Direito Thayssa Florindo, de 20 anos, que foi coroada Miss Iúna 2022, no Espírito Santo, foi expulsa do evento após se envolver em uma briga com uma “amiga” e as imagens viralizarem nas redes sociais (veja abaixo). Com isso, ela foi desclassificada da disputa do Miss Universo Espírito Santo 2023, que será realizado no próximo dia 12 de maio.

No vídeo que mostra a briga, divulgado pelo site UOL, é possível ouvir quando Thayssa disse: “Desci o pau mesmo, desço o pau mesmo. Mexe que eu desço outro. Capet*.”

A confusão ocorreu durante uma festa na cidade de Ibatiba, município vizinho a Iúna, na primeira semana deste mês. Em entrevista ao site G1, a jovem contou que era amiga da mulher envolvida na briga e que foi ela quem começou, no momento em que jogou um copo de bebida contra ela.

“Eu não estava bêbada na hora, porém, eu estava com muita raiva por ver toda a situação que tinha sido armada por conta dela ter ciúme de um ex-namorado dela”, disse a estudante.

Apesar de ter sido expulsa do concurso de miss, Thayssa disse que não vai se deixar abalar. “Eu fui desclassificada pela fala que fiz no final do vídeo, falando que tinha que bater mesmo. Porém, me sinto normal [...]. Eu continuo seguindo a minha vida normalmente, na medida do possível, faço a minha faculdade, que é meu objetivo de vida e estou indo”, disse.

Já a jovem envolvida na briga, que não quis ser identificada, deu ao site UOL sua versão sobre a confusão. “Thayssa não é fácil. Ela não perdeu a faixa à toa. Ela já mexeu com muitas meninas, principalmente no Twitter. No dia da briga ela tinha falado para conversar. [...] Nisso conversando ela jogou uma lata de cerveja em mim e eu joguei nela, e isso virou aquele bololô todo e eu já não sei explicar mais o que aconteceu”, disse.

“Então assim, resumidamente, além dela não ter posição de miss, não representar a cidade e nenhuma de nós mulheres, porque para ficar provocando uma e outra é fácil, e ela já estava me provocando há tempos, é complicado”, destacou a mulher.

Ex-miss

O coordenador do Miss Universo do Espírito Santo, Charles Souza, afirmou ao G1 que a desclassificação da candidata ocorreu em consonância com uma cláusula do concurso.

“Qualquer candidata que se envolva em uma situação que incentive violência é desclassificada. Ela deixa de participar do Miss Universo Espírito Santo, que é um dos concursos mais tradicionais. Vale lembrar que, no ano passado, foi uma candidata do estado que ganhou o Miss Universo, a Mia Mamede”, disse o organizador.

“É uma pena isso ter acontecido. Lamento muito, mas é preciso seguir conforme o regulamento e também, como pessoa, repudio qualquer situação que estimule a violência. Como candidata, ela [a Thayssa], sempre se mostrou muito doce e solícita com o concurso, não tenho nenhuma reclamação dela no cotidiano”, acrescentou.

Agora, a segunda colocada no concurso em Iúna, Auris Rocha, será a representante no Miss Universo.

