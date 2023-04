“Cabeça erguida”: mãe do entregador chicoteado por ex-jogadora de vôlei desabafa

A mãe do entregador Max Angelo Alves dos Santos, de 36 anos, fez um desabafo nesta quarta-feira em frente à delegacia de polícia onde o filho prestava depoimento após ter sido agredido pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá, que além de socos usou a correia do cachorro para ‘chicotear’ seu filho.

Na porta da delegacia, a cabeleireira Adriana de Souza Alves segurou o queixo do filho e tentou acalmá-lo. “Você vai sair dessa, de cabeça erguida, porque eu te dei uma boa criação, mesmo morando na favela”, disse.

Adriana conta que criou seus sete filhos na comunidade da Rocinha com muito trabalho e dificuldade e que chorou e começou a tremer quando assistiu em vídeo seu filho ser agredida por Sandra.

“Nós somos negros, mas temos direito de ir para qualquer lugar. Nós somos trabalhadores, não somos bandidos, nem ladrões, minha família não tem isso”, desabafou,

Ela lamentou que seu filho tenha que passar por essa situação. “Infelizmente, em pleno século XXI, ainda existe esse tipo de preconceito”, disse.

LEIA TAMBÉM: Ataques em escolas: pitbull invade pátio, morde aluno e provoca pânico; vídeo tem cenas fortes

De acordo com o advogado que defende o rapaz, Max reafirmou em seu depoimento o que já havia dito no boletim de ocorrência. Segundo ele, ainda há testemunhas a serem ouvidas, inclusive uma que ouviu o ex-jogadora proferir um xingamento relacionado à cor de pele dele, o que pode mudar a tipificação do crime de lesão corporal e injúria para injúria racial, cuja pena pode ser mais dura.

Veja o vídeo da agressão:

Uma mulher branca batendo num homem negro com um chicote improvisado. São Conrado, 2023. pic.twitter.com/k3BQoULfoE — Lucas (@bznlcs) April 10, 2023

O local onde ocorreram as agressões fica em São Conrado, em frente a uma central de entregas onde o rapaz trabalha há um ano e meio como entregador. Ele e outros entregadores pegam as entregas no local e quando não há o que fazer, ficam sentados na calçada.