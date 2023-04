Ataques em escolas: pitbull invade pátio, morde aluno e provoca pânico; vídeo tem cenas fortes

Cão pitbull invade escola e morde aluno que estava no pátio, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro (Reprodução/Twitter)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que um cachorro pitbull ataca um aluno dentro da Escola Municipal Professor Josué de Castro, na Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O animal, que estava solto, entrou na unidade no momento em que o portão foi aberto para o atendimento de pais. Houve pânico entre os alunos, que subiram em uma grade de metal e em uma mesa para tentar se proteger.

Um menino de 13 anos teve a perna rasgada por um pitbull que entrou em uma escola no Complexo da Maré, na cidade do Rio. Outros dois alunos ficaram feridos. Um vídeo mostra o momento do ocorrido. As vítimas passam bem e o dono do animal não foi localizado.

O aluno Gabriel Heleno dos Santos, de 13 anos, que foi atacado pelo cão, sofreu ferimentos na perna. Ele foi socorrido, levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, para um hospital. Lá, tomou a vacina antirrábica, pois não há informações se o cão estava vacinado contra raiva.

Além de Gabriel, outros dois alunos tiveram lesões leves enquanto tentavam fugir do animal. Eles não precisaram ser internados.

“Eu vim correndo e subi na mesa de totó. Aí ele veio e agarrou minha perna”, disse o menino ao site G1. Revoltada com a situação, a mãe dele pediu que a escola tenha mais cuidado com os alunos.

“A gente coloca o filho da gente na escola em segurança. Agora um cachorro entrar e não ter um porteiro, não ter ninguém para tomar conta da portaria. Do mesmo jeito que entrou um cachorro poderia entrar um estranho e ter acontecido uma coisa pior”, afirmou Luciene dos Santos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação confirmou que o animal entrou na escola no momento em que o portão foi aberto para o atendimento de pais de alunos.

O caso foi registrado na 21ª DP de Bonsucesso, que solicitou um exame de corpo de delito do menino. A Polícia Civil diz que ainda faz diligências para apurar as circunstâncias do ataque.

