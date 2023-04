Onda de ataques: homem é preso após entrar em escola armado com facas no interior de SP

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (12) após entrar na Escola Municipal de Educação Infantil Irineu Tobias, em Morungaba, no interior de São Paulo, armado com facas. De acordo com informações da prefeitura da cidade, ele se misturou aos pais dos alunos e, quando já estava no pátio, mostrou as facas e provocou pânico entre as crianças. Apesar do susto, o suspeito foi contido e não conseguiu esfaquear ninguém.

O caso aconteceu logo depois da entrada dos estudantes do período da manhã. Na correria, alguns alunos teriam caído no chão e sofreram ferimentos leves. Eles já foram atendidos e liberados.

Conforme divulgado pelo “Jornal da Região”, os pais dos alunos agrediram o homem enquanto aguardavam a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi preso em seguida e levado para a delegacia. Depois, deverá ser transferido para um presídio em Campo Limpo Paulista.

Por conta da tentativa de ataque, o prefeito de Morungaba, Marco Antônio de Oliveira (PSD), informou que as aulas em toda a rede municipal de ensino estão temporariamente suspensas, até que sejam adotadas medidas de segurança.

O prefeito destacou que vai se reunir ainda hoje com representantes da Polícia Militar e de representantes das escolas para definir um plano de ação.

