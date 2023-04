Novo ataque com machadinha em escola: desta vez autor é estudante de 13 anos

Em uma nova tentativa de chacina, um adolescente de apenas 13 anos atacou duas alunas usando uma machadinha na escola municipal Isaac de Alcântara, na zona rural de Farias Brito, no Ceará, nesta quarta-feira. As informações são do jornal O Povo.

O adolescente estuda na nona série da escola e invadiu uma sala do quarto ano com a arma na mão, ferindo duas crianças. Uma delas teve uma lesão superficial na parte de trás da cabeça, mas outra sofreu um corte profundo na testa, chegando a expor a base do crânio. Ela foi levada às pressas para o hospital Santo Antônio, em Barbalha, na região do Cariri.

A Polícia Militar foi rapidamente chamada e apreendeu o adolescente. Os motivos do ataque ainda são desconhecidos.

A escola lamentou o atentado cometido pelo aluno e disse que está tomando todas as medidas necessárias para que o caso seja apurado.

Em São Paulo

Uma cidade no interior de São Paulo também registrou uma invasão de um homem armado nesta quarta-feira, colocando em risco os alunos. O incidente ocorreu em Morungaba. De acordo com a prefeitura local, o desconhecido se misturou com os pais dos alunos e entrou no pátio, onde mostrou as facas que carregava e provocou pânico entre as crianças.

Na tentativa de fuga, alguns alunos teriam caído no chão e sofreram ferimentos leves. Eles já foram atendidos e liberados.

O homem foi preso pela polícia instantes depois. Não houve vítimas.