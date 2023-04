“Nem animal é tratado desse jeito”, diz entregador que foi agredido e chicoteado por ex-jogadora de vôlei

Nesta quarta-feira o entregador Max Angelo Alves dos Santos esteve na delegacia para depor sobre a agressão que sofreu pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá.

Em um vídeo que rodou as redes sociais no começo da semana, Sandra aparece gritando e partindo para cima do entregador dando socos e pontapés e proferindo insultos raciais e preconceituosos. “Você não está na favela. Você está aqui. Quem paga o IPTU aqui sou eu”, dizia aos berros, chamando Max e seus companheiros de “lixo” e “favela”. Em determinado momento, ela tira a guia da coleira do cachorro e usa como chicote para acertar Max Angelo, que tenta se defender e evita revidar a agressão.

Na delegacia, ele disse que nunca passou pela cabeça dele que ela usaria a coleira como chicote e que espera que ela pague por seus atos: “Nunca passou pela minha cabeça que ela fosse tirar a coleira do cachorro para me agredir. Acho que não passou na cabeça de ninguém. Digo pra vocês: nem animal é tratado desse jeito. Qual direito ela tem (de agredir)? “, disse.

Uma mulher branca batendo num homem negro com um chicote improvisado. São Conrado, 2023. pic.twitter.com/k3BQoULfoE — Lucas (@bznlcs) April 10, 2023

Max é morador da favela da Rocinha e trabalha como entregador no local há cerca de dois anos. “Ela paga os impostos dela, eu também. Não é porque moro na comunidade que não pago, sou trabalhador”, desabafou.

Sandra Mathias também deveria prestar depoimento nesta quarta-feira, mas seu advogado apresentou um atestado médico para justificar o não comparecimento de sua cliente. De acordo com a delegada que investiga o caso, o novo depoimento da acusada ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer na próxima semana.