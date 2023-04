Morte de segurança em escola deixa pais apavorados; pensaram que era ataque

A presença de uma viatura em frente da escola Emef Egídio Costa, no Jardim Califórnia, em Barueri, ligou o alerta vermelho para muitos pais que estão com os nervos à flor da pele em função das frequentes notícias de ataques em escolas e acabou levando á suspensão das aulas durante toda a semana.

O carro de polícia em frente do colégio na madrugada desta quarta-feira não tinha nada a ver com os ataques. Um agente de segurança foi encontrado morto na sala dos professores, o que a polícia classificou como suicídio, mas a simples presença da polícia alertou todos os moradores do bairro.

Uma onda de pânico correu a região e a Guarda metropolitana recebeu dezenas de ligações de pessoas pedindo para colocar viaturas em frente de outras escolas da região, dizendo que não se sentem seguras para mandarem seus filhos para a escola.

A suspensão das aulas na escola Egídio Costa, uma determinação da Secretaria de Educação, e a determinação de luto oficial por três dias também geraram boatos e muitos estudantes, segundo os pais, estão com medo de irem para as aulas nas escolas da vizinhança

A Secretaria de Educação divulgou uma nota oficial onde afirma que está acompanhando o trabalho da polícia, prestando apoio à família do servidor morto e esclarecendo que a morte do servidor não tem qualquer conexão com os atentados promovidos contra as escolas em todo o país.

Mais um nesta quarta-feira

Um homem foi preso nesta quarta-feira, na cidade de Morungaba, no interior de São Paulo, ao tentar entrar em uma escola municipal armado com uma faca. De acordo com a administração da cidade, ele entrou misturado com os pais dos alunos e quando estava no pátio mostrou as facas, provocando pânico e correria entre as crianças.

Ele não chegou a atacar ninguém e foi preso em seguida por policiais. As aulas foram suspensas temporariamente na escola até que sejam adotadas medidas de segurança.