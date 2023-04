Dispositivo de segurança de tobogã onde professora morreu não funcionou, diz funcionário de parque

Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, morreu após descer um tobogã no parque de diversões Ski Mountain Park, e, São Roque, no interior de São Paulo (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

A Polícia Civil continua a investigar a morte da professora Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, em um acidente no parque de diversões Ski Mountain Park, na cidade de São Roque, no interior de São Paulo. Em depoimento, um funcionário do local disse que um dispositivo de segurança, que faz com que a pessoa diminua a velocidade e pare ao final da descida, não funcionou.

O caso ocorreu no último sábado (8). Conforme o boletim de ocorrência, a professora desceu o tobogã do parque com seu filho de 7 anos no colo, mas eles saíram da pista no final do trajeto e acabaram se chocando contra a grade de proteção, caindo em seguida no chão.

Os dois foram socorridos e levados para a Santa Casa da cidade por funcionários do parque, mas Luciana não resistiu aos ferimentos. A criança sofreu lesões no rosto e foi transferida para outro hospital, onde segue internada.

Conforme reportagem da TV Tem, afiliada da TV Globo, reproduzida pelo site G1, o funcionário contou em depoimento que viu o momento em que a professora e o filho foram arremessados a cerca de dois metros. Em seguida, bateram contra uma grade de proteção.

O funcionário contou, ainda, que no final do brinquedo existe uma rampa, que funciona como dispositivo de segurança para que as pessoas reduzam a velocidade, mas que ela não funcionou como deveria.

A polícia solicitou uma perícia ao Instituto de Criminalística de Sorocaba, também no interior paulista, para apurar se o brinquedo possuía alertas de segurança e estava em estado adequado de funcionamento. A corporação também quer saber qual a velocidade que uma pessoa pode chegar ao descer pelo tobogã.

Em nota divulgada logo após o acidente, a direção do Ski Parque lamentou o caso e destacou que está à disposição dos parentes das vítimas e das autoridades.

“O Ski Park vem a público externar os profundos sentimentos à família da vítima. A empresa está e estará à disposição da família. Também estará à disposição das autoridades no sentido de colaborar com a apuração dos fatos”, diz texto.

