Caso Thiago Brennand: Justiça nega revogação de pedidos de prisão contra o empresário

A Justiça negou um pedido do empresário Thiago Brennand, que responde por crimes sexuais, lesão corporal, tortura e cárcere privado, de revogação de pedidos de prisão contra ele. Segundo a defesa, o homem quer deixar os Emirados Árabes e voltar ao Brasil, mas desde que não seja preso.

Brennand é investigado por oito crimes, sendo que se tornou réu em seis processos. Em quatro deles, teve a prisão preventiva decretada.

Conforme reportagem da TV Globo, o empresário quer voltar ao Brasil e está disposto a entregar seu passaporte à Polícia Federal, mas em contrapartida não quer ser preso e quer que seu nome seja retirado da lista de procurados da Interpol, a polícia internacional. No entanto, a Justiça já negou a revogação de um dos pedidos de prisão.

O empresário foi considerado foragido pelas autoridades brasileiras e acabou preso pela Interpol, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em outubro do ano passado, mas pagou fiança e foi solto. Em novembro, a embaixada brasileira em Abu Dhabi formalizou às autoridades locais o pedido de extradição, mas até agora ele não retornou ao país.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo destacou que Brennand é considerado foragido. “A Polícia Civil informa que o suspeito citado é considerado foragido após a decretação dos mandados de prisão pela Justiça”, destacou o órgão.

Atualmente, o empresário responde a processos pelos seguintes casos:

‘Preso injustamente’

No último dia 7, o empresário postou um vídeo no YouTube, no qual disse que quer voltar ao Brasil, mas não quer ser “preso injustamente”.

“Tudo é distorcido. Você é o vilão, o pior do mundo. Vou me apresentar e provavelmente vão me prender injustamente”, afirmou ele.

Brennand também negou todas as acusações que pesam contra ele. “Obviamente não estuprei ninguém. Nesse país muita gente tem sede de vingança”, ressaltou.

No vídeo ele garante que vai enfrentar a Justiça, “Tô com meus pais com câncer, o da minha mãe se agravou, meus país já têm idade, o meu filho tá sozinho e depende de mim. Vou enfrentar o que tiver que enfrentar”, disse.

