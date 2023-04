‘Apologia ao nazismo’: Família com adolescente tinha bandeiras nazistas, suásticas e fotos de Hitler

Uma família inteira, pai, mãe e um adolescente de 14 anos acabaram detidos pela polícia no Rio Grande do Sul por fazer apologia ao nazismo. Na cada deles, a polícia encontrou fotos de Hitler, bandeiras com símbolo nazista e imagens de Mussolini, o líder do facismo italiano, facas, canivetes e uma arma de fogo.

A polícia chegou à família após investigações nas redes sociais, onde todos os integrantes da família trocavam mensagens e compartilhavam imagens com moradores da cidade de Maquiné, no litoral norte gaúcho.

Na delegacia, a polícia descobriu que a bandeira era do filho e tinha sido dada como presente pelo próprio pai. “A gente apresentou o adolescente e os pais, o pai e a mãe, à polícia exatamente porque não tinha como não estar sabendo do que estava acontecendo naquela casa dado o farto material que foi apreendido”, disse o delegado Marco Antônio de Souza.

O pai e a mãe foram presos em flagrante por apologia ao nazismo e o adolescente foi apreendido por ato análogo ao terrorista nesta terça-feira.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, a apologia ao nazismo, uso de símbolos, distribuição de emblemas ou propaganda do regime ou da cruz suástica é considerado crime, com pena de reclusão que pode variar de dois a cinco anos, além de multa.

