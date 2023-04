Agressor em série: ex disse que já tinha apanhado de personal trainer antes de vídeo que flagrou soco

A personal trainer Raíssa Brandão, que apareceu em um vídeo sendo agredida pelo ex-namorado, o também personal trainer Douglas Ferreira, em Goiânia, contou que aquela não foi a primeira vez que apanhou do rapaz. A jovem disse que ele bateu nela uma semana antes, mas que “pediu perdão”. Depois de agredi-la novamente, ele tentou convencer a ex-sogra a não denunciá-lo. A polícia informou que o jovem já tinha duas passagens por agredir ex-namoradas.

“Ele me deu um chute. Me pediu perdão e eu disse que ia perdoar, mas na próxima vez não teria perdão. Quando ele deu o soco [na agressão flagrada no vídeo], eu disse: ‘você prometeu que não ia me bater mais’, e aí eu agachei”, contou a jovem, de 30 anos, em entrevista ao site G1.

A agressão mais recente foi flagrada por uma câmera de segurança e ocorreu no último dia 31 de março. Nas imagens, Douglas aparece discutindo com a vítima no corredor de uma academia quando, de repente, dá um soco no peito dela, que se agacha com dor. Depois, o rapaz se agacha e aperta os olhos dela com as mãos. Veja abaixo:

AGRESSÃO - Personal trainer é preso após socar a ex-namorada em academia de Goiânia https://t.co/4ebT2lHH2K pic.twitter.com/gd1PJQiYFj — Jornal A Redação (@aredacao) April 11, 2023

Raíssa contou, ainda, que após a agressão o ex-namorado desceu até o estacionamento da academia e quebrou o vidro do seu carro. Em seguida, foi até a casa de sua sogra na tentativa de que não fosse denunciado.

“Ele foi conversar com a minha mãe pedindo pra não registrar [boletim de ocorrência], mas eu registrei, ele disse pra minha mãe que só me empurrou, mas eu contei pra ela que ele tinha me batido”, completou a jovem.

Personal trainer danificou carro de ex-namorada após ser flagrado em vídeo dando soco no rosto da jovem, em Goiânia (Reprodução/Arquivo pessoal)

A prisão

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil e Douglas acabou preso na última segunda-feira (10). Em depoimento, ele confessou a agressão e disse que ela foi motivada por ciúmes.

“Ele disse ter discutido por eventuais trocas de mensagens entre a vítima e o ex-namorado dela. Confessou também os danos ao carro e as injúrias contra a ex-namorada”, contou a delegada Gabriela Adas.

Ainda segundo a corporação, o rapaz já tinha dois antecedentes criminais por agressões cometidas contra ex-namoradas. Em um dos casos, ele também quebrou o carro de uma das vítimas. Por conta desse histórico, a Justiça expediu a prisão preventiva.

A defesa de Douglas não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

