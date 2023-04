“Racista de São Conrado”: redes reagem a ex-jogadora de vôlei que atacou entregador com socos e ‘chicotadas’

As redes sociais reagiram em peso à notícia da agressão sofrida pelo entregador Max Angelo, do Rio de Janeiro, que foi agredido pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias e xingado com falas preconceituosas na tarde desde domingo.

Em posts no Twitter, Sandra é chamada de ‘racista de São Conrado’, xenófoba e elitista.

Sandra Mathias, a racista de São Conrado, já está recebendo o carinho da galera. Hahahah pic.twitter.com/sWOIf5ZGNw — Ana Fontelles (@anaffontelles) April 11, 2023

A escola da racista da Sandra Mathias Correia de Sá #racista #rjtv pic.twitter.com/StXmfs6oTX — sailor netuno da zn (@afeeinna) April 10, 2023

Sobre a chicoteadora de negros, ex-atleta de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá. A gente já sabia, não é mesmo? pic.twitter.com/9ZZxmlXEhL — #LULA e PonTo final. (@tarlouze) April 11, 2023

Ex-atleta de vôlei agride com CHIBATADAS e persegue entregador de aplicativo. Sandra Mathias se apresenta nas redes sociais como nutricionista e dona de uma escola de vôlei de praia no Leblon.

“Tu não está na favela, filha da puta? Tu está aqui. E quem paga IPTU aqui sou eu!" pic.twitter.com/4hk1jmbznN — Neutro é Shampoo (@NeutroeShampoo) April 11, 2023

Entenda o caso

No último domingo, a ex-jogadora de vôlei saiu para passear com o cachorro e se deparou com um grupo de entregadores que trabalha na loja do bairro.

No vídeo gravado que circulou pelas redes sociais, ela é vista reclamando das motos sobre a calçada com falas preconceituosas: “Você não está na favela. Você está aqui. Quem paga o IPTU aqui sou eu”, diz.

Ela continua os xingamentos e em determinado momento parte para a agressão física, chamando uma das entregadoras de “lixo” e “favela”. As imagens mostram ainda quando ela parte para agredir o entregador Max Angelo, empurrando-o e tentando dar socos. Em determinado momento ela pega a guia da coleira do cachorro e usa como chicote para atingir o rapaz, que tenta se afastar. Em nenhum momento o entregador revida a violência.

Uma mulher branca batendo num homem negro com um chicote improvisado. São Conrado, 2023. pic.twitter.com/k3BQoULfoE — Lucas (@bznlcs) April 10, 2023

O entregador Max Angelo procurou uma delegacia e prestou queixas contra Sandra. Segundo ele, essa não foi a primeira vez que a ex-jogadora agride os entregadores. Na última terça-feira, ela havia agredido verbalmente eles. Na ocasião foi registrado um boletim de ocorrência também. Max trabalha como entregar há um ano e meio e mora na Favela da Rocinha.

No boletim registrado, Sandra Mathias é acusada de injúria por preconceito e lesão corporal e deve ser chamada à delegacia para prestar depoimento.