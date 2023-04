“Peso e incômodo”: Pais são presos suspeitos de matar filho de três meses asfixiado, na Grande SP

Um casal foi preso suspeito de matar o filho de apenas três meses, em Itapevi, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, os pais alegaram que o bebê se engasgou com leite. No entanto, exames apontaram para “sufocamento mecânico, possivelmente criminoso”. Em depoimento, após a prisão temporária ser decretada, a mãe confessou que o menino “chorava muito” e era um “peso e incômodo”.

O caso aconteceu na manhã de sábado (8), quando os pais levaram o bebê até o Pronto-Socorro de Itapevi. Lá, a mãe disse que o bebê estava chorando, quando ela o posicionou de bruços e o enrolou em uma coberta. Em seguida, colocou a chupeta na boca da criança, que teria sossegado. No entanto, horas depois, ela percebeu que ela não estava respirando e decidiu levá-la ao hospital.

Conforme o relato da mãe, a suspeita era de que o menino tivesse se sufocado com leite. Porém, os médicos desconfiaram de maus-tratos e acionaram a polícia. O menino foi submetido a um exame, que não apontou a presença de nenhum líquido na garganta, esôfago ou estômago dele, mas sim apontava para o “sufocamento mecânico”.

Os pais foram, então, presos e, em depoimento, acabaram admitindo que tinham mentido sobre as causas da morte do filho. Tanto o pai quanto a mãe disseram que a gravidez não tinha sido planejada e que aquela criança era “um peso e um incômodo”.

“No primeiro contato, foi perceptível que a mãe não demonstrava a emoção que era esperada em razão da morte do filho. Isso chamou a atenção. Todavia, esperamos a conclusão do laudo, que poucas horas depois, demonstrou, de modo técnico, que os pais estavam mentindo. A morte do bebê teve origem criminosa”, afirmou o delegado Adair Marques Correa Jr., em entrevista ao site G1.

O caso segue em investigação na Delegacia de Itapevi como homicídio duplamente qualificado por asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima.