“Me irritava”: adolescente confirma assassinato de garota de 6 anos porque ia em sua casa a todo instante

Um adolescente de 16 anos confessou ter matado a menina Alice de Oliveira de Moura, de 6 anos, na cidade de Araci, a 200 km de Salvador, e disse à polícia que cometeu o crime porque a menina “o irritava”.

De acordo com o primo da menina morta, ele confessou à polícia que ela ia a todo instante em sua casa brincar com usa irmã e sua presença constante o deixada nervoso.

Alice havia desaparecido de casa no dia 5, quando disse à família que iria brincar com sua amiga. Como não voltou para casa, a polícia foi acionada. Os agentes foram na casa do adolescente e ele disse que ela apareceu perguntando de sua irmã naquela tarde, mas ele avisou que ela não estava em casa. Em seu depoimento, ele disse que fechou o portão em seguida e não viu mais Alice depois daquele dia.

Mas os investigadores começaram a desconfiar do adolescente quando descobriram que ele estava sozinho em casa quando a jovem foi ao local procurar a amiga, sua irmã, último relato de alguém que a viu com vida, e resolveram fazer uma busca na residência.

No dia seguinte, o corpo da menina foi encontrado enterrado no fundo da casa do adolescente com um saco plástico na cabeça e um cinto amarrado ao pescoço. Familiares que tiveram acesso ao laudo técnico da necropsia afirmaram que a menina também foi vítima de estupro antes de ser morta.

O jovem foi preso por ato infracional análogo a homicídio qualificado e ocultação de cadáver e foi levado para a delegacia da cidade de Serrinha.

O corpo da menina foi sepultado na última sexta-feira no Cemitério Sâo João Batista, em Araci.