MC Biel Xcamoso ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir, afirma DJ: “Um pouquinho embriagado”

O cantor Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, mais conhecido como MC Biel Xcamoso, que morreu em um acidente de carro na segunda-feira (10), no Recife, em Pernambuco, tinha ingerido bebiba alcoólica antes de dirigir. A afirmação é do DJ Mateus, que tocou com o músico em seu último show realizado horas antes da colisão.

“Ele estava um pouquinho embriagado”, contou o DJ Mateus em entrevista à TV Globo. Ele destacou que toda a equipe que participou do show tentou impedir que o artista deixasse a boate dirigindo, mas os esforços foram em vão.

“A gente tentou, fez de tudo, fez o máximo possível, mas, infelizmente, antes de acabar o show, ele mesmo falou para a gente que, quando acabasse o show, ele ia sozinho no carro e que não ia levar ninguém. [...] A palavra que ele deu, ele cumpriu e foi sozinho”, contou o DJ Mateus.

Um vídeo de câmera de segurança mostrou o momento do acidente que matou o cantor na Avenida Boa Viagem, no Recife. As imagens mostram quando o veículo aparece em alta velocidade e bate contra o Edifício Maria Leopoldina, que fica na esquina com a rua Coronel Benedito Chaves (veja abaixo):

A Polícia Civil realizou uma perícia no local do acidente, além de solicitar exames toxicológicos para saber se o artista tinha feito o consumo de bebidas alcoólicas.

Poucas horas antes do acidente, o cantor compartilhou nas redes sociais os últimos momentos após ter feito o show. Seu último story no Instagram mostrava garrafas de uísque.

MC Biel Xcamoso fez postagens mostrando último show e bebidas alcóolicas horas antes de morrer em acidente de carro, no Recife (Reprodução/Instagram)

Enterro

O corpo de MC Biel Xcamoso foi enterrado na tarde de segunda-feira no Cemitério de Santo Amaro, no Centro do Recife. Familiares, amigos e fãs se reuniram para a despedida, sob forte clima de comoção.

Antes do sepultamento, o corpo do artista foi levado em um cortejo pelas ruas que ficam no entorno do cemitério. Nesse momento, um primo do cantor fez um discurso lembrando como foi a trajetória do músico, que antes de iniciar a carreira artística trabalhou como catador de material reciclável e vendedor de pipocas.

Corpo do MC Biel Xcamoso foi enterrado sob forte comoção de fãs, amigos e parentes, no Recife (Reprodução/Site G1)

