“Massacre na Júlia Cavassim”: jovem que criou página anunciado atentado em escola tinha simulacro de arma

A polícia da cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, cumpriu um mandado de busca e apreensão na tarde deste domingo na casa de um adolescente que prometia nas redes sociais realizar um massacre em uma escola do município.

O jovem criou uma página na internet chamada “Massacre prepare Júlia Cavassim” onde postava fotos com armas de fogo que divulgava um ataque à escola estadual que fica no bairro conhecido como Roça Grande. O suposto ataque, de acordo com a polícia, estava programado para esta segunda-feira, dia 10.

Diante da urgência do caso, o delegado da cidade conseguiu um mandado de busca e apreensão com a Justiça em menos de 24 horas. Na casa do menor foi encontrado um simulacro de arma, que era utilizado nas fotos publicadas na página, e também celulares que foram apreendidos para realização de perícia técnica.

O menor, seu pai e o vice-diretor da escola foram levados para a delegacia para prestar depoimento.

A polícia ainda investiga se a promessa de ataque era iminente ou se era mais um caso de fake news para assustar os estudantes e se há mais envolvidos nas ameaças de atentado feita pelo adolescente.

Desde que a creche da cidade de Blumenau foi alvo de uma chacina cometido por um jovem com uma machadinha, onde morreram quatro pessoas, autoridades do país inteiro têm vasculhado as redes, feito diligências e prendido suspeitos de ameaçar escolas e outras instituições.

A polícia de São Paulo classifica os crescentes atos contra escolas de “efeito contágio”, onde o compartilhamento de vídeos e fotos sobre ataques tem motivado outras pessoas a planejarem atentados semelhantes.