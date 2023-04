Mais um ataque: adolescente entra com faca em escola e fere três em Santa Tereza de Goiás

Um adolescente de 13 anos esfaqueou três colegas no Colégio Estadual Doutor Marco Aurélio, em Santa Tereza de Goiás, no norte goiano, na manhã desta terça-feira (11). Conforme a Polícia Militar, as vítimas sofreram lesões leves e foram socorridas. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

O menor, que estuda no colégio, foi contido por funcionários da unidade escolar e, em seguida, apreendido pela PM, segundo confirmou a Secretaria de Segurança Pública de Goiás. O órgão destacou que as forças policiais do estado estão em alerta após o ataque.

“As forças policiais de Goiás (...) estão com máxima atenção e trabalham nas redes atrás de pessoas que possam praticar ou fomentar esse tipo de atentado”, destacou a secretaria.

Já a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Tereza de Goiás lamentou o episódio. “Comunicamos que, em virtude ao acontecido, as atividades estarão suspensas dos dias 11 a 14/04″, destacou o texto.

Mais três casos em 15 dias

Outros três ataques semelhantes foram registrados no país nos últimos 15 dias. O primeiro deles ocorreu na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, no dia 27 de março.

Na ocasião, um estudante de 13 anos matou a professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos, com golpes de faca. Outras três educadoras e um aluno ficaram feridos. Depois de duas semanas, as aulas foram retomadas na unidade na segunda-feira (10).

Professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos, foi morta durante ataque em escola estadual de SP (Arquivo pessoal/Reprodução)

No último dia 5 de abril, um jovem de 25 anos invadiu uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, e matou quatro crianças. Outras cinco ficaram feridas. O rapaz usou uma machadinha para cometer a chacina e depois se entregou à Polícia Militar.

Ele alegou que foi “influenciado” por uma pessoa, mas a Polícia Civil diz que ele estava em surto paranoico e agiu sozinho.

O rapaz segue preso e deverá responder por quatro homicídios triplamente qualificados, sendo que os agravantes são motivo fútil, meio cruel, contra menor de 14 anos e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, ele será indiciado por cinco tentativas de homicídio, já que ele feriu outras cinco crianças no ataque.

Crianças mortas durante chacina à creche de Blumenau, em Santa Catarina (Reprodução/Redes sociais)

Na segunda-feira, um adolescente armado com uma faca invadiu o Colégio Adventista de Manaus, na zona sul da cidade, e feriu uma professora na barriga e dois alunos, que sofreram cortes nos ombros e nos braços. Não houve vítimas fatais, todas foram atendidas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na escola mesmo e liberadas.

O menor foi apreendido e, segundo a conselheira tutelar Kiky Anjos, o plano dele era matar quatro jovens e ferir outras cinco pessoas.

Colégio Adventista de Manaus foi alvo de ataque na segunda-feira (10) (Reprodução)

