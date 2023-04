Jovem que diz ser Madeleine McCann não se rende e faz um novo pedido

Após exames de DNA confirmarem que Julia Wendell, que dizia ser ou outra criança raptada, é realmente polonesa, algumas pessoas pensaram que a história tinha chegado no último capítulo.

No entanto, a jovem de 21 anos ainda não se rendeu e voltou a fazer mais um pedido para aqueles que desejam apoiá-la de alguma forma.

De acordo com o The Mirror, ela usou as redes sociais para arrecadar dinheiro com a justificativa de que precisa financiar um advogado e psicólogos para fazer para acompanhá-la na situação que vive.

Julia, que regressou dos Estados Unidos para Polônia usou o Instagram e afirmou que foi “coagida” a viajar e permaneceu “isolada” das pessoas ao seu redor.

“Tenho muita vergonha de vos pedir este tipo de ajuda, mas preciso para encontrar um bom advogado, um terapeuta. Eu realmente preciso da sua ajuda, mas se você não quiser ajudar, eu vou entender. Eu criei esta campanha de arrecadação de fundos porque muitas pessoas gentis me escreveram dizendo que eu deveria fazer isso porque é uma possibilidade de eu pagar advogado e terapia. Obrigada e por favor, não seja rude, eu sempre recusei receber dinheiro, mas sei que muitos de vocês querem me ajudar”, escreveu Julia.

A jovem revelou que agora que está em casa, mas precisa de ajuda para voltar a uma “vida normal” e se recompor. Ela também deseja prosperar “na carreira que escolheu”, que ao que tudo indica é compor e cantar.

