“Crise de ciúmes”: Personal confessou ter dado soco na namorada após discussão em Goiânia

O personal trainer Douglas Ferreira foi preso após um vídeo onde ele aparece dando um soco na ex-namorada viralizar nas redes sociais.

Nas imagens, ele aparece discutindo com a personal Raíssa Brandão no corredor de uma academia de Goiânia e de repente ele dá um soco no peito dela, que se agacha com dor. Depois, Douglas se agacha e aperta os olhos dela com as mãos.

“A impressão foi que o mundo parou, a impressão que eu tive foi que a academia ficou em silêncio, parou e eu não consegui pensar em nada. Eu fiquei com medo dele ser mais agressivo, pensei que o próximo soco ia ser mais forte, por isso eu agachei para sair do campo de visão dele”, disse a vítima.

Segundo Raíssa, tudo começou dois dias antes, quando o personal estava mexendo no celular dela e viu que o contato do ex-namorado dela não estava bloqueado, começando uma discussão.

No último dia de março ele entrou na aula dela na academia e disse que queria conversar, chamando-a para o corredor, onde a agrediu. Essa parte foi filmada, mas depois ele a abordou em outro ambiente e deu outro murro na sua testa. Por fim, Douglas desceu ao estacionamento e quebrou o carro dela.

Douglas foi preso nesta segunda-feira e a polícia descobriu que Douglas tem passagem em outros dois casos de agressão contra ex-namoradas e em um deles também quebrou o carro de uma delas.

Durante a prisão, o personal trainer não reagiu, segundo a polícia, e com confessou que a agressão foi motivado pelo ciúme.