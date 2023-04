Ameaça de ataques em escolas de Pernambuco deixa professores e alunos com medo

Uma onda de ameaças feitas pelas redes sociais e WhatsApp desde domingo a escolas de Palmares, Arcoverde e do Recife está causando terror entre professores e alunos de escolas em Pernambuco.

A Polícia Civil do estado disse que já identificou os autores das ameaças feitas pelas redes e que os suspeitos foram detidos e encaminhados para as delegacias. Não foram divulgados nomes ou locais onde foram feitas as prisões.

Como forma de prevenção, as autoridades disseram que aumentaram o policiamento no entorno das escolas e enviaram notificação aos gestores de escolas e creche para que não permitam acesso na escola de pessoas que não têm autorização prévia.

A Secretaria de Defesa Social do estado disse que está monitorando a internet para combater a ameaça de violência às escolas que também já encaminhou suspeitos para prestarem esclarecimentos nas delegacias sobre manifestações suspeitas.

LEIA TAMBÉM: Mais polícia, seguranças armados, detector de metais: veja o que propõe autoridades para enfrentar ataques em escolas

Fake News?

Um vídeo que circulou pelas redes sociais com uma voz adulterada anunciava ataques em várias escolas do pais no próximo dia 20 em alusão ao massacre de Columbine, nos Estados Unidos.

Listas também têm sido publicadas anunciado ataques em vários estados do país, mas segundo a polícia tudo não passa de ‘fake news’, notícias falsas, e todo esse material está sendo retirado das redes por ordem judicial.

A polícia de São Paulo tem atribuído esse aumento de ações e ameaças nas redes ao chamado “efeito contágio”, o compartilhamento de fotos e vídeos de violência no ambiente escolar serve de gatilhos para novos atentados.

‘Fake news’ ou não, desde que começaram os recentes ataques em escolas a polícia de São Paulo disse que já identificou 279 planos para possíveis atentados que vinham sendo tramados nas redes sociais e dentro das escolas.