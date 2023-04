VÍDEO: Veja momento do acidente que matou o cantor de brega funk MC Biel Xcamoso, no Recife

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento do acidente que matou o cantor e produtor de brega funk Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, mais conhecido como MC Biel Xcamoso, na madrugada desta segunda-feira (10). Ele voltava de um show em uma festa quando o veículo em que seguia atingiu a entrada de um prédio e capotou, na Zona Sul do Recife, em Pernambuco (assista abaixo). O socorro foi acionado, mas o rapaz morreu ainda no local.

VÍDEO 🚨



Circuito de segurança do Edf onde o carro do Mc Biel Xcamoso bateu, na Av Boa Viagem. O veículo do cantor estava em alta velocidade, até que derrapa e bate com força na area da portaria. Ele morreu no local.



Informações agora na TV Guararapes. pic.twitter.com/fmYK2TO8ba — Renato Barros (@renatorbarros) April 10, 2023

O acidente ocorreu por volta das 4h15 de hoje na Avenida Boa Viagem. As imagens mostram quando o veículo aparece em alta velocidade e bate contra o Edifício Maria Leopoldina, que fica na esquina com a rua Coronel Benedito Chaves.

Quando os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, encontraram MC Biel Xcamoso preso às ferragens e já sem os sinais vitais. Imagens feitas pela TV Globo mostraram o veículo capotado e vários pedaços de peças espalhados pela área.

A Polícia Civil realizou uma perícia no local do acidente, além de solicitar exames toxicológicos para saber se o artista tinha feito o consumo de bebidas alcóolicas.

“As avarias no veiculo são de intensidade gravíssima. A vítima apresenta politraumatismo, e o rosto estava completamente esfacelado. Ainda não é possível dizer se ele ingeriu bebida alcoólica. Os exames já foram solicitados”, disse o perito Alcides Buarque em entrevista ao “Bom Dia PE”, da TV Globo.

MC Biel Xcamoso morreu na madrugada desta segunda-feira (10) em um acidente de carro na Zona Sul do Recife, em Pernambuco (Reprodução/Instagram/TV Globo)

O corpo do rapaz foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife.

Horas antes do acidente, o artista participou de um show na cidade de Piedade, conforme anunciado por ele mesmo nas redes sociais (veja abaixo). Logo depois da notícia de sua morte, muitos amigos e fãs do artista seguiram até o local do acidente e estavam inconformados.

LEIA TAMBÉM: