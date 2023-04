Veja grupos quem já podem tomar a vacina contra gripe em São Paulo

A cidade de São Paulo começou nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe para os primeiros grupos prioritários, pessoas com mais de 60 anos, crianças (de 6 meses até 6 anos), gestantes, puérperas, imunodeprimidos e indígenas, de acordo com cronograma do Ministério da Saúde.

Os postos de São Paulo receberam do governo federal um total de 1,489 milhão de doses da vacina contra o vírus influenza, causador da gripe.

Em uma segunda etapa de vacinação, a partir do dia 17 de abril serão incluídos no calendário de vacinação profissionais de saúde, profissionais da educação, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, profissionais de transporte coletivo rodoviários de passageiros urbanos e de longo curso, profissionais portuários, profissionais das forças se segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, profissionais do sistema prisional e população privada de liberdade, incluindo adolescentes em medidas socioeducativas.

LEIA TAMBÉM: “Nova infecção”: mulher internada após cheirar pimenta passa Páscoa no hospital

Os imunizantes estarão disponíveis para os grupos prioritários em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas.

Ainda não foi divulgado o calendário para vacinação da população em geral.

COVID-19

Os postos de São Paulo continuam vacinando contra covid-19 pessoas de todas as faixas etárias.

A Prefeitura de São Paulo informa que a vacina Pfizer bivalente também já está disponível desde a última quarta-feira para os profissionais de saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e pessoas com comorbidades.

Podem se vacinar ainda com a bivalente grávidas, puérperas, pessoas com mais de 60 anos, imunodeprimidos e indígenas com mais de 12 anos.

LEIA TAMBÉM: “Paredes têm escritas de fezes”, diz brasileira sobre cela em que está presa na Alemanha após troca de malas

Com outros imunizantes (monovalentes), a vacinação contra Covid-19 segue disponível a partir dos 6 meses de idade