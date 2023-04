Sucesso do brega Funk e do bordão ‘Novidade Nova’, saiba quem era MC Biel Xcamoso Reprodução - Instagram

Vítima fatal de um grave acidente de carro em um bairro da Zona Sul da cidade do Recife, o cantor MC Biel Xcamoso, de 24 anos, era um dos nomes de sucesso e mais reconhecidos do mundo do brega funk.

Nascido na Favela do Canal, na Zona Norte de Recife, Gabriel Farias de Oliveira — seu verdadeiro nome — se tornou conhecido, além de seus sucessos musicais, pelo bordão “Novidade nova, é o Biel Xcamoso”.

Dentre as músicas de maior êxito do MC estão: “Socadona”, “Me Separei”, “Aquele que faz gostoso”, além de “Tome na Pepeka”, hit que viralizou no carnaval de 2019.

Inclua estes conteúdos em sua lista de leitura:

Colaborações de MC Biel Xcamoso

Com destaque recente para a Mc Pipoquinha, artista que estampou diversas notícias, além de se tornar conhecida por suas produções sensuais, durante sua carreira, MC Biel Xcamoso trabalhou com outros famosos, dentre eles: MC Marley, Shevchenko e Elloco, e MC Lucy.

Sobre o acidente que tirou a vida do MC

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h, na madrugada desta segunda-feira (10), quando o veículo que se encontrava colidiu contra a entrada de um edifício.

+ Sobre MC Biel Xcamoso: