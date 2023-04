Novo ataque em escola: adolescente fere três em Manaus

Poucos dias após o ataque a uma creche em Blumenau, que deixou quatro vítimas, um novo caso de atentado em escola é divulgado, desta vez em uma escola particular em Cachoeirinha, em Manaus.

Segundo a polícia, um adolescente armado de faca feriu uma professora e dois alunos do Colégio Adventista de Manaus, na zona sul da cidade. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ) de Manaus foi acionado e prestou socorro às vítimas na própria escola, não sendo necessária a remoção dos feridos. Uma adolescente teve um ferimento no ombro, enquanto a professora sofreu corte na barriga. A terceira vítima é um menino e teve cortes nas mãos. Todos foram medicados e liberados no local. A escola teve as aulas suspensas até a próxima quarta-feira.

Estudantes que testemunharam o ataque disseram que havia muito bullying na escola, inclusive por meio de aplicativos de mensagem.

Segundo a Conselho Tutelar Kiky Anjos, o adolescente disse que tinha planejado matar quatro jovens e ferir outras cinco.

De acordo com a polícia, as vítimas, o menor infrator e os pais e testemunhas estão sendo ouvidos para apurar a motivação do caso. “Pode ter certeza que esse infrator terá a responsabilização na medida da punibilidade”, afirmou o delegado-geral adjunto da Polícia Civil.

Em nota oficial, a escola lamentou o ataque.

“Lamentamos profundamente o ocorrido e, no momento, a polícia está investigando o caso na escola. As vitimas sofreram lesões superficiais e já foram atendidos e liberados pelo SAMU no local. Estamos dando suporte aos estudantes e familiares”, disse o Colégio Adventista de Manaus.

ATAQUE EM BLUMENAU

No último dia 5, um homem invadiu uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e matou quatro crianças a golpes de machadinha, se entregando em seguida em um batalhão da Polícia Militar. Outras quatro crianças ficaram feridas.

O delegado que investiga o caso disse que o autor da chacina agiu sozinho e teve um ‘surto psicótico’ no momento da chacina. Ele foi preso e vai responder por quatro homicídios.