MC Biel Xcamoso postou imagens de show e bebidas alcoólicas horas antes de morrer em acidente; veja

O cantor Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, mais conhecido como MC Biel Xcamoso, que morreu na madrugada desta segunda-feira (10) em um acidente de carro na Zona Sul do Recife, em Pernambuco, fez postagens nas redes sociais sobre o último show dele em uma boate na cidade de Piedade. Além disso, em seu último story no Instagram, ele mostrou garrafas de uísque.

Dias antes, o cantor tinha anunciado sua participação em uma festa na boate Lounge Music. A postagem, no entanto, recebeu vários comentários lamentando sua morte depois do acidente.

“Novidade nova, É o Biel Xcamoso!!, nunca vou esquecer esse bordão”, escreveu um seguidor. “Luto no brega funk”, disse outro.

Um seguidor, que afirmou ser primo do cantor, falou que ele costumava consumir bebidas alcóolicas e dirigir. “Eu como primo dele eu posso falar, ele sempre foi de querer dirigir bebado! Gostava de acelerar e ficar dando cavalo de pau… Ele sempre com as artes dele, dessa vez infelizmente não teve jeito”, destacou.

“Bebida e direção nunca combinou, infelizmente a pessoa morre consciente disso. Descanse em paz”, escreveu mais um internauta.

LEIA TAMBÉM:

O acidente

Um vídeo de câmera de segurança mostrou o momento do acidente que matou o cantor na Avenida Boa Viagem. As imagens mostram quando o veículo aparece em alta velocidade e bate contra o Edifício Maria Leopoldina, que fica na esquina com a rua Coronel Benedito Chaves (veja abaixo):

VÍDEO 🚨



Circuito de segurança do Edf onde o carro do Mc Biel Xcamoso bateu, na Av Boa Viagem. O veículo do cantor estava em alta velocidade, até que derrapa e bate com força na area da portaria. Ele morreu no local.



Informações agora na TV Guararapes. pic.twitter.com/fmYK2TO8ba — Renato Barros (@renatorbarros) April 10, 2023

Quando os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, encontraram MC Biel Xcamoso preso às ferragens e já sem os sinais vitais. Imagens feitas pela TV Globo mostraram o veículo capotado e vários pedaços de peças espalhados pela área.

A Polícia Civil realizou uma perícia no local do acidente, além de solicitar exames toxicológicos para saber se o artista tinha feito o consumo de bebidas alcoólicas.

“As avarias no veiculo são de intensidade gravíssima. A vítima apresenta politraumatismo, e o rosto estava completamente esfacelado. Ainda não é possível dizer se ele ingeriu bebida alcoólica. Os exames já foram solicitados”, disse o perito Alcides Buarque em entrevista ao “Bom Dia PE”, da TV Globo.

MC Biel Xcamoso morreu na madrugada desta segunda-feira (10) em um acidente de carro na Zona Sul do Recife, em Pernambuco (Reprodução/Instagram/TV Globo)

Pode interessar também: