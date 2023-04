MC Biel Xcamoso, cantor de brega funk, morre em acidente de carro horas depois de fazer show em PE

MC Biel Xcamoso morreu na madrugada desta segunda-feira (10) em um acidente de carro na Zona Sul do Recife, em Pernambuco (Reprodução/Instagram/TV Globo)

O cantor Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, mais conhecido como MC Biel Xcamoso, morreu na madrugada desta segunda-feira (10) em um acidente de carro na Zona Sul do Recife, em Pernambuco. O jovem, que também era produtor de brega funk, voltava de um show em uma festa quando o veículo em que seguia atingiu a entrada de um prédio e capotou. O socorro foi acionado, mas o rapaz morreu ainda no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 4h15 na Avenida Boa Viagem. O veículo bateu contra o Edifício Maria Leopoldina, que fica na esquina com a rua Coronel Benedito Chaves.

Quando os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, encontraram MC Biel Xcamoso preso às ferragens e já sem os sinais vitais. Imagens feitas pela TV Globo mostraram o veículo capotado e vários pedaços de peças espalhados pela área.

A Polícia Civil realizou uma perícia no local do acidente, além de solicitar exames toxicológicos para saber se o artista tinha feito o consumo de bebidas alcóolicas.

“As avarias no veiculo são de intensidade gravíssima. A vítima apresenta politraumatismo, e o rosto estava completamente esfacelado. Ainda não é possível dizer se ele ingeriu bebida alcoólica. Os exames já foram solicitados”, disse o perito Alcides Buarque em entrevista ao “Bom Dia PE”, da TV Globo.

O corpo do rapaz foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife.

Repercussão

MC Biel Xcamoso fez um show na cidade de Piedade horas antes de morrer, conforme anunciado por ele mesmo nas redes sociais (veja abaixo). Logo depois da notícia de sua morte, muitos amigos e fãs do artista seguiram até o local do acidente.

“Biel sempre foi um cara extremamente divertido e alegre. Sempre brincou com todo mundo. Eu tô falando me tremendo, porque acho que a ficha nem caiu. Mas o que eu quero falar de Biel, o que ele deixa para mim e para todo mundo que é fã dele, é que ele sempre foi um cara extremamente alegre e espontâneo”, afirmou o DJ Nando Ramos, que tocou na mesma festa que o artista na noite passada.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do artista e fizeram suas homenagens. “Vai com Deus irmão. Que ele te guarde num lugar melhor”, afirmou MC Kevin do Recife.

“Difícil acreditar que partimos sem nem saber quando, onde e como. Que Deus conforte a família do amigo Biel e que o ponha em um lugar melhor”, escreveu MC Abalo.

