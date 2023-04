Isabela Tibcherani, do caso Rafael Miguel, surpreende a web ao soltar a voz cantando pagode; assista

Conhecida nacionalmente após a repercussão do caso Rafael Miguel, ator que foi assassinado junto dos pais por seu progenitor, Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani vem desde então tentando reconstruir sua vida.

Com participação ativa nas redes sociais, em especial em sua conta do Instagram, Tibcherani, que tenta ao máximo se desassociar da imagem do pai, que foi preso no final de 2022 após passar anos foragido, vem encantando seus seguidores ao mostrar seu potencial vocal.

Dentre os mais variados estilos, a jovem, de 22 anos, se destacou recentemente em um registro no qual aparece cantando a música “Você me usava”, do grupo de pagode Kamisa 10, ao lado de outras duas pessoas.

Vale lembrar que ao longo dos últimos anos, a filha de Paulo Cupertino foi alvo de diversas críticas, com muitos afirmando que a jovem queria ganhar fama e notoriedade através da tragédia que deteve a vida de seu ex-namorado e de seus pais.

No entanto, embora as críticas, Isabela também tem recebido o apoio de um grande número de internautas, que se manifestam após suas aparições em entrevistas — que não são muitas — e outras oportunidades. Em um tweet publicado, o usuário @bubisofc escreveu:

Neste perfil defenderemos ISABELA TIBCHERANI, pois ela é tão vítima quanto a irmã do Rafael



Vi entrevistas dela no YT e sempre existem comentários insensíveis tentando atribuir uma parcela da culpa a ela, como se a menina tivesse que se anular a vida toda sempre pensando no pior — BubisOFC (@bubisofc) April 2, 2023

Veja a seguir o vídeo de Isabela Tibcherani que repercutiu (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link):