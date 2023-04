Contra atentados em escola, MG aposta em ‘redes de proteção’ e aumento do policiamento

O governo de Minas Gerais pretende apostar na criação de redes de proteção e aumento do policiamento para combater a onda de atentados que atinge escolas de todo o país, como o ataque ocorrido na creche de Blumenau, onde quatro crianças foram mortas.

Segundo porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, capitão Cristiano Araújo, todas as escolas e educandários receberão visitas de equipes de policiais militares da ‘Patrulha Escolar’, que terão um papel de treinamento e acompanhamento nas escolas. Para isso, a Polícia vai receber, segundo um capitão, 127 novas viaturas para atender todo o estado.

Araújo disse também que a polícia pretende usar o conhecimento que já tem para criar redes de proteção entre diretores, professores, alunos e pais de estudantes para mobilizar a sociedade. “Queremos que toda informação relevante seja passada à PM. É importante que tudo o que circule nas redes sociais chegue à corporação. Isso irá facilitar o sistema de proteção”, disse.

A Patrulha Escolar, além de patrulhar e dar informações e treinamento de escolas, também servirá para combater as fake news , colhendo e verificando informações que estão nas redes sociais. “Neste final de semana, por exemplo, circularam informações falsas nas redes sociais. O Serviço de Inteligência da PM foi ativado e confirmou-se que não havia fundamento em nenhum desses alertas. Eram fake news. Será muito importante que as pessoas não acreditem na primeira informação. O ideal é repassar à PM, através do 190, para que possamos agir.”

Lista de Massacre

O capitão comentou sobre a suposta “lista do massacre” que correu as redes nos últimos dias, indicado locais onde ocorreriam atos de violência nos últimos dias. O policial disse que todos os fatos foram verificados e trata-se de fake news. “Tivemos isso no fim de semana, mas verificamos que se tratava de fake news. É importante que isso chegue à PM para que a gente apure e faça as informações necessárias”, afirma.