Ataque em escolas: Ministério da Justiça abre canal para público denunciar ameaças

O Ministério da Justiça publicou na última sexta-feira (7) a página Escola Segura, um canal de denúncia para que a população informe sobre possíveis ameaças de ataque a escolas em todo o país.

A página é uma reação ao último ataque ocorrido na semana passada, em Blumenau, onde um homem invadiu uma creche e matou quatro crianças a golpe de machadinha, ferindo muitas outras, e causando comoção nacional.

Para acessar a página Escola Segura clique aqui. O Ministério da Justiça esclarece que todas as denúncias são anônimas e as informações serão mantidas em sigilo absoluto.

Em São Paulo, a Justiça solicitou a exclusão de 270 perfis do Twitter que veiculavam hashtags relacionadas ao ataque à creche de Blumenau e determinou que o conteúdo e seus autores sejam investigados pelo Ministério Público.

No TikTok, dois conteúdos que incitavam medo nas famílias foram retirados do ar por ordem da Justiça e foram cumpridos mandados de busca em suspeitos, o que acabou na apreensão de 8 armas.

Por ordem do governo, as delegacias de crimes cibernéticos estão trabalhando em conjunto para monitorar todas as ameaças nas redes relacionadas a possíveis ataques em escolas. Os agentes do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça, vai se dedicar exclusivamente ao trabalho de analisar dados de possíveis suspeitos e funcionará em regime de 24h.

VOLTA ÀS AULAS

Enquanto o governo prepara uma série de iniciativas para combater a onda de violência em escolas, a creche Cantinho Bom Pastor, onde ocorreu o massacre de Blumenau, anunciou que deve reabrir nesta quarta-feira para retomar as aulas. A diretora disse que alunos e familiares devem receber apoio psicológico, mas cobrou medidas de segurança do governo do estado.