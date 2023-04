“Amor vai vencer”: Creche alvo de ataque se prepara para retomar aulas em SC; rede municipal antecipa férias

A Creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, em Santa Catarina, alvo de uma chacina na semana passada que resultou na morte de quatro crianças, se prepara para retomar as aulas na próxima quarta-feira (12). A diretora da unidade, Alconides Ferreira, disse que os alunos e familiares devem receber apoio psicológico, mas destacou que os cuidados precisam ir mais além.

“A morte deles não pode ter sido em vão. Tem que haver mudanças”, disse a diretora durante entrevista coletiva no sábado (8).

Segundo ela, a creche vai participar de uma reunião com a prefeitura, Ministério Público, polícias, Tribunal de Justiça, além de políticos, para que sejam discutidas medidas de segurança necessárias. O encontro está previsto para ocorrer na terça-feira (11).

" A dor tomou conta da gente, mas vamos reconstruir o Cantinho. O amor vai vencer. Temos que focar em pessoas boas, não nesse fato isolado”, destacou Alconides.

Férias na rede municipal

A Prefeitura de Blumenau decidiu antecipar as férias escolares na rede municipal depois da chacina. O objetivo é usar esse período para reforçar a segurança nas escolas e creches, com a contratação de segurança privada.

Sendo assim, os alunos não terão aulas nesta semana e voltam no próximo dia 17. A prefeitura também já tinha anunciado que vai instalar 125 câmeras nas escolas nesse período de pausa.

Já as aulas na rede estadual de ensino seguem mantidas em Blumenau, assim como na rede particular.

A chacina

Um jovem de 25 anos invadiu a creche na manhã da última quarta-feira (5). Depois de cometer a chacina, ele se entregou no Batalhão da Polícia Militar da cidade.

Jovem invadiu creche e matou quatro crianças, em Blumenau, Santa Catarina (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Conforme a Polícia Civil, o rapaz pulou o muro da unidade portando uma machadinha e se dirigiu ao pátio, onde um grupo de crianças estava reunido. Lá, ele as atacou e matou quatro delas e feriu outras cinco.

Quatro dos sobreviventes foram socorridos e levados ao Hospital Santo Antônio. Todos eles receberam alta na manhã de quinta-feira (6). Uma quinta criança que sofreu um ferimento no ombro foi levada ao Hospital Santa Isabel pelos pais. Depois de ser avaliada, ela recebeu alta ainda na tarde de quarta-feira.

De acordo com a polícia, o autor dos ataques sofreu um surto paranoico e não tinha nenhum parente ou ligação com a creche onde ocorreram as mortes, mas já tinha passagens por lesão corporal, dano e porte de drogas.

A polícia segue investigando celulares e objetos pessoais do assassino para tentar descobrir se há algum tipo de influencia externa ou de jogos.

Como o criminoso se recusou a falar durante a audiência de custódia, na quinta-feira, nada há mais informações sobre ele. Nesta linha de raciocínio, busca-se saber também se há mais algum envolvido e se houve preparação do ataque, ou seja, premeditação.