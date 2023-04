Ônibus municipais de São Paulo aderem à campanha de conscientização sobre autismo; ação vai até dia 30

Cerca de 30 ônibus municipais vão circular nas ruas das quatro regiões de São Paulo até o dia 30 com a mensagem “Autismo não se cura, se compreende”. O objetivo é chamar a atenção dos passageiros e da população em geral para a campanha de conscientização sobre o transtorno, realizada pela SPTrans em parceria com a SMPED (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência).

Também faz parte da ação no sistema de transporte público por ônibus uma edição especial do Jornal do Ônibus, que será veiculada até 15 de abril, destacando a semana municipal sobre o tema, além de outras ações desenvolvidas pela SMPED.

No momento, 13 concessionárias de transporte já se envolveram na ação e adesivaram ônibus que trafegam por vários bairros da cidade.

As empresas podem aderir à campanha e identificar mais coletivos até o último dia.

Veja abaixo as concessionárias envolvidas: