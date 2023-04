“Vou ser preso injustamente”, diz empresário Thiago Brennand, que agrediu modelo em academia

Vivendo nos Emirados Árabes desde setembro, quando foi denunciado pelo Ministério Publico por agredir a empresária Alliny Helena Gomes em uma academia de São Paulo, o empresário Thiago Brennand, de 42 anos, publicou um vídeo no Youtube onde diz que está regressando ao Brasil e provavelmente será preso.

“Tudo é distorcido. Você é o vilão, o pior do mundo. Vou me apresentar e provavelmente vão me prender injustamente”, diz.

Antes de decidir retornar ao país para enfrentar a Justiça e as acusações, advogados do empresário tentaram conseguir a revogação dos pedidos de prisão preventiva que existem contra ele. Ele também quer que seu nome seja retirado da lista de procurados de Interpol. A Justiça informou que o documento está sob análise.

Brennand foi denunciado por 15 mulheres por agressões sexuais, mas no vídeo ele nega todas as acusações. “Obviamente não estuprei ninguém. Nesse país muita gente tem sede de vingança.”

No vídeo ele garante que vai enfrentar a Justiça, “Tô com meus pais com câncer, o da minha mãe se agravou, meus país já têm idade, o meu filho tá sozinho e depende de mim. Vou enfrentar o que tiver que enfrentar”, disse.

LEIA TAMBÉM: “Namorei ele e também fui agredida”: ex de surfista que deu soco em norte-americana desabafa

Acusações

Brennand é investigado por oito crimes e já se tornou réu em pelo menos seis processos, com quatro pedidos de prisão preventiva.

Ele deverá responder por crimes sexuais, lesão corporal, tortura e cárcere privado. Os seis casos que ele já é réu são: