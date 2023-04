Criança vítima de incêndio criminoso em ônibus morre em hospital do RJ

Uma das vítimas do incêndio do ônibus em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, uma criança de 4 anos, morreu na noite desta quarta-feira em decorrência das graves queimaduras que sofreu. Além dela, outras cinco pessoas ficaram feridas, inclusive a mãe da criança, que teve que passar por cirurgia e também estava em estado grave.

O incêndio aconteceu na última quarta-feira quando um homem de 39 anos invadiu e ateou fogo em um ônibus, por motivos ainda não esclarecidos. O próprio autor do incêndio teve 50% do corpo queimado, principalmente no rosto e nos membros inferiores. Ele foi internado em estado grave.

Durante a tentativa de sair do ônibus em chamas, duas mulheres com idades de 43 e 56 anos acabaram sendo pisoteadas e sofreram escoriações por todo o corpo.

Entre todas as vítimas, quem mais tinha sofrido ferimentos foi a criança de 4 anos que faleceu, que ficou internada na CTI Pediátrica do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes com 90% de seu corpo queimado.

O que se sabe até agora:

Até agora, o que a polícia sabe é que um homem embarcou no ônibus carregando dois galões plásticos e em determinado momento do trajeto, sem nada dizer, colocou um capuz preto no rosto, sacou uma faca e passou a furar os galões para deixar escorrer a gasolina, usada para botar fogo no ônibus. Ele não tentou assaltar as vítimas ou fez qualquer tipo de exigência, apenas incendiou o coletivo com todos os passageiros dentro.

De acordo com um parente de uma das vítimas, o homem que atacou o ônibus não tinha nenhuma ligação com as vítimas ou motivo aparente para cometer o ataque

O incendiário e as vítimas devem ser ouvidas assim que tiverem alta. O caso está sendo investigado por policiais do 60º distrito policial.