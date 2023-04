Ataque a creche em Blumenau: professores terão treinamento de defesa pessoal em Santa Catarina

Após o massacre realizado na creche de Blumenau, onde quatro crianças morreram a golpes de machadinha, o governo do estado resolveu capacitar os professores para se defenderem em caso de ataques como o ocorrido.

A ideia é que todos recebam aulas de defesa pessoal ministradas por policiais militares e bombeiros para que tenham pelo menos uma noção do que fazer em casos de violência como o da creche Bom Pastor

“Nós não iremos transformar o professor em um soldado, mas que ele possa ter noções de como reagir a um ataque e até para evitar algo mais grave. Que ele possa receber um treinamento de uma ‘mata-leão’, por exemplo, para conter um criminoso”, disse o delegado-geral da Polícia Civil (PCSC), Ulisses Gabriel.

LEIA TAMBÉM: “Quando uma mãe perde um filho, todas sentem”: professora conta momentos de terror na creche de Blumenau

OPERAÇÃO ESCOLA SEGURA

O governo anunciou nesta quinta-feira a Operação Escola Segura com objetivo de reprimir e realizar ações preventivas para evitar ataques em escolas que vem acontecendo em todos os estados do país.

A operação vai contar com a participação de todas as delegacias de crimes cibernéticos do país, que trabalharão integradas para varrer as redes e descobrir potenciais ataques.

LEIA TAMBÉM: Ataque em Blumenau: Vítima de 4 anos foi enterrada com roupa do seu super-herói preferido

CRIMINOSO SOFREU ATAQUE PSICÓTICO

De acordo com a polícia, o autor dos ataques sofreu um surto psicótico e não tinha nenhum parente ou ligação com a creche onde ocorreram as mortes, mas já tinha passagens por lesão corporal, dano e porte de drogas.

Quatro crianças morreram no ataque e outras quatro ficaram feridas e foram hospitalizadas. As vítimas que faleceram foram enterradas nesta quinta-feira, em Blumenau, em cerimônia que reuniu dezenas e familiares e amigos e comoveu todos os moradores da cidade catarinense.

Todos os feridos já tiveram alta e voltaram para casa.