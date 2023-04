“Senhor ladrão, por favor!”: Comerciante pede que ladrão dê uma trégua nos assaltos

Cansado de ser roubado, um comerciante de Goiânia resolve deixar pregado na porta um bilhete fazendo um apelo para que os assaltantes tenham mais “consciência” e poupem seu comércio. A notícia é do G1.

Weykson Messias Alves, de 30 anos, é proprietário de uma loja que vende açaí no Setor Leste Vila Nova e disse que teve a porta de seu estabelecimento arrombada duas vezes em menos de três dias. Segundo ele, o primeiro assalto ocorreu há quatro meses, mas somente na última semana invadiram a loja na sexta-feira (31) e no domingo (2). O prejuízo dos dois últimos assaltos foi de R$ 5 mil, entre celular, notebook e até liquidificadores usados para preparar o produto.

Desesperado com o prejuízo, Weykson resolveu pregar um bilhete na porta da loja e tentar estabelecer uma comunicação com os bandidos:

“Senhor ladrão, por favor, não arrombe mais essa porta. Em menos de três dias, o senhor já veio duas vezes, nos trazendo prejuízos e dor de cabeça. Tenha consciência”, dizia o recado desesperado.

O dono de estabelecimento disse que ele não é o único que está sofrendo com a crescente violência em Goiânia e que muitos lojistas da região também estão sendo roubados constantemente no local . “Nós contamos e, em média, onze assaltos foram realizados aqui na região no último mês”, disse.

Segundo ele, geralmente os assaltantes arrombar os estabelecimentos durante a madrugada, quando não há mais movimento na rua, mas embora todos façam boletins de ocorrência e peçam ajuda policial, até agora ninguém foi preso.

“Tentei apelar pelo emocional do ladrão”, afirmou o comerciante, que disse não saber mais o que fazer para tentar manter seu comércio funcionando. “É muito desgaste”, disse.