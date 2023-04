“Nossa menina saiu do quarto”, diz mãe de jovem que acabou na UTI após cheirar pimenta

A mãe de Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, comemorou nas redes a evolução do estado de saúde de sua filha, que pela primeira vez desde que foi internada na UTI após uma forte reação alérgica ao cheirar pimenta, em fevereiro.

Ontem, a jovem saiu pela primeira vez do quarto par tomar sol. “Nossa menina saiu do quarto para tomar banho de sol pela primeira vez e logo após retornou para seus exercícios com a equipe de fisioterapia. Cada conquista dela é uma realização para nós”, escreveu Adriana Medeiros em seu Instagram.

Segundo Adriana, a filha teve que ser submetida a um procedimento de gastrostomia para colocar uma sonda no estômago, que será usada para que possa se alimentar enquanto se recupera.

“É um método para fornecer a dieta para ela. O procedimento é realizado através da colocação de um tubo (sonda) no estômago e fica acessível na parte abdominal. Foi retirado a sonda do nariz, que era por onde ela se alimentava anteriormente, com isso, conseguimos oferecer mais conforto para ela!”, disse a mãe.

O quadro da jovem espantou os médicos, já que ela passou mal após cheirar pimenta e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória que provocou um edema cerebral.

A jovem não tinha histórico anterior de reação alérgica a qualquer tipo de alimento ou tempero, mas há sete anos teve o diagnóstico de asma. Ela enfrentava crises com alguma frequência, mas nada tão grave como o ocorrido agora.

A “pimenta bode” é muito usada na culinária do Centro-Oeste, principalmente em pratos típicos goianos.

Conforme dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), ela tem ardência considerável e estima um patamar entre 120 mil e 190 mil na escala Scoville (que varia de 2 mil a 2 milhões).