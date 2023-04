O evento Festivale, que contava com a participação de Ferrugem e da dupla sertaneja Mattheus e Kauan foi adiado. O festival iria ocorrer no município de Blumenau (SC) nesta quinta-feira (6). Contudo, após a cidade presenciar ataque a uma creche que terminou com quatro crianças mortas, a organização decidiu remarcar os shows.

“Não tem clima de festa para fazer show. Estamos todos arrasados e revoltados com esse massacre. Remarcaremos o show para uma data que seja adequada”, disse o cantor para o colunista Léo Dias.

LEIA TAMBÉM: Comoção e revolta marcam velório coletivo de vítimas de chacina à creche de Blumenau

“Agora o que temos a fazer é rezar por esses anjos que se foram e para que Deus conforte o coração dos familiares”, acrescentou o artista.

Festival também se pronunciou

Além do cantor Ferrugem, uma das atrações principais, o Festivale também se pronunciou por meio de comunicado:

O Festivale é um evento de Blumenau, feito por pessoas de Blumenau para dar alegria ao povo da cidade.

Estamos sofrendo, em luto, devido à tragédia que nos assolou.

Não há clima para festividades.

Por tanto, em consenso com os artistas e a direção da Vila Germânica, o Festivale que aconteceria nesta quinta, 06/04, está adiado.

Uma nova data será marcada e os ingressos reservas serão mantidos.

Contamos com a solidariedade e compreensão de todos. Que Deus conforte o coração dos familiares e do nosso povo.

“Não tem clima de festa para fazer show”, disse cantor Ferrugem após cancelamento de evento em Blumenau Imagem: reprodução Ferrugem/Festivale

Delegado diz que autor de ataque à creche de Blumenau estava em ‘surto paranoico’: “Agiu sozinho”

O jovem de 25 anos que matou quatro crianças em uma chacina a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, estava em “surto paranoico”. A afirmação é do delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, que destacou ele agiu sozinho no ataque.

“Tem indícios de ser psicopata e estava em surto paranoico. E como eu já afirmei, ele agiu sozinho, de forma isolada, e não há indicativo de que tenha sido desafio de jogo ou orquestração com outras pessoas”, afirmou o delegado ao jornal “Bom Dia Santa Catarina”, da NSC TV, afiliada da TV Globo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ “Vivemos um filme de terror”, diz professora que salvou crianças durante chacina em creche de SC

⋅ “Nossa menina saiu do quarto”, diz mãe de jovem que acabou na UTI após cheirar pimenta

⋅ Chacina em creche: autor teria agido sozinho e vai responder por homicídio qualificado, diz polícia