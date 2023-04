Menino morto em ataque à creche de Blumenau foi adotado por duas mães: “Ele foi muito feliz”, diz avó

Familiares e amigos participaram nesta quinta-feira (6) do sepultamento do menino Enzo Marchesin Barbosa, de 4 anos, que é uma das quatro vítimas fatais da chacina à creche de Blumenau, em Santa Catarina. Avó da criança, Maristela Valerino contou que o menino tinha sido adotado há um ano pela filha dela e pela companheira, que seguem em estado de choque. Segundo ela, a adoção dele foi muito celebrada por todos.

“Ele foi muito feliz com a gente”, afirmou a avó em entrevista ao site “NSC Total”. Segundo Maristela, o menino estava prestes a completar cinco anos e também se preparava para comemorar a Páscoa ao lado da família.

Uma das mães de Enzo, Samira Barbosa costumava compartilhar nas redes sociais os momentos felizes que viveu ao lado do filho. Em dezembro do ano passado, ela fez questão de lembrar como tinha sido o primeiro ano após a adoção do menino.

“Completando um ano do tão aguardado dia do nosso filho vir para casa. Um ano de muitas risadas, preocupações quando ficava doente, de beijos, abraços, bagunças. Um ano de ‘você está feliz, mãe?’. Um ano que nossa vida mudou totalmente, nosso coração fora do peito, nosso menino”, escreveu a jovem.

O corpo de Enzo foi velado e enterrado no Cemitério Salto Norte.

Crianças estavam no pátio de creche quando foram atacadas por jovem (Foto: Felipe Sales/NSC TV)

A chacina

O assassino, que tem 25 anos, invadiu a creche na manhã de quarta-feira (5). Depois de cometer a chacina, ele se entregou no Batalhão da Polícia Militar da cidade.

Conforme a Polícia Civil, o rapaz pulou o muro da unidade portando uma machadinha e se dirigiu ao pátio, onde um grupo de crianças estava reunido. Lá, ele as atacou e matou quatro delas e feriu outras cinco.

Quatro dos sobreviventes foram socorridos e levados ao Hospital Santo Antônio. Todos eles receberam alta na manhã desta quinta-feira (6).

“As 4 crianças receberam alta hospitalar e já estão em casa com seus familiares. Na manhã desta quinta-feira todas as crianças passaram por exames e avaliação médica. Nos exames, a equipe médica constatou que um dos pacientes apresenta uma lesão na mandíbula, que será tratada ambulatorialmente”, detalhou a unidade hospitalar, em nota.

Uma quinta criança que sofreu um ferimento no ombro foi levada ao Hospital Santa Isabel pelos pais. Depois de ser avaliada, ela recebeu alta ainda na tarde de quarta-feira.

Investigação

A Polícia Civil diz que tudo indica que o jovem agiu sozinho. Segundo a corporação, os telefones e redes sociais dele ainda são periciados, mas nenhuma ligação com outra pessoa ou grupo foi descoberta até agora.

“Tudo indica que é fato isolado, não tem relação com outras práticas ou coordenada por jogo, rede social ou ação com criminosos. É uma situação pontual, um caso isolado”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.

Segundo o delegado, o rapaz estava em “surto paranoico”. “Tem indícios de ser psicopata e estava em surto paranoico. E como eu já afirmei, ele agiu sozinho, de forma isolada, e não há indicativo de que tenha sido desafio de jogo ou orquestração com outras pessoas”, afirmou o delegado ao jornal “Bom Dia Santa Catarina”, da NSC TV, afiliada da TV Globo.

O assassino deverá responder por quatro homicídios triplamente qualificados, sendo que os agravantes são motivo fútil, meio cruel, contra menor de 14 anos e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, ele será indiciado por cinco tentativas de homicídio, já que ele feriu outras cinco crianças no ataque.

O detido passará por uma audiência de custódia nesta quinta-feira.

LEIA TAMBÉM: