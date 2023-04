“Pena de morte”: Julgamento de brasileira presa por tráfico na Indonésia começou

O Ministério Público da Indonésia pediu pena de morte para a brasileira Manuela Vitória de Araújo, de 19 anos, que está presa no país acusada de tráfico internacional de drogas, no primeiro do julgamento da jovem, nesta semana.

O pedido da pena capital foi realizado durante o início do julgamento, mas ainda haverá uma segunda fase na semana que vem, depois que o juiz ouvir a defesa, e deve estabelecer a pena, que pode variar de prisão perpétua à pena capital, geralmente executado por pelotão de fuzilamento.

A defesa da brasileira disse no julgamento que a jovem foi usada como “mula” para o transporte de drogas por uma organização criminosa do sul do país, que prometeu à jovem um mês de férias e aulas de surf em Bali. A linha do advogado que defende Manuela é provar que ela não é uma narcotraficante internacional, livrando-a da pena de morte.

Para auxiliar a defesa, a família contratou os serviços de um advogado indiano que vive no país e custa cerca de R$ 30 mil por mês. Em função dos altos custos para garantir que ela tenha direito a se defender, a família está realizando uma vaquinha virtual para levantar fundos.

Manuela foi presa no dia 31 de dezembro no aeroporto internacional da Indonésia com três quilos de cocaína pura escondida em sua bagagem, em viagem que começou na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

Enquanto aguarda seu julgamento, de acordo com os advogados que a defendem, a jovem dorme no chão, em colchões improvisados, pois não há camas nas celas, mas não está sofrendo maus-tratos.

Antes da prisão, Manuela trabalhava como autônoma, vendendo perfumes e lingeries, e morava em Santa Catarina com a mãe, dividindo tempo ainda com o pai, que vive no Pará.